Оверчук: на нынешнее поколение «выплеснулись» накопившиеся вызовы

«В первую очередь на повестке вопросы, относящиеся к турбулентной внешнеэкономической повестке. Продолжаются дискуссии на эти темы, — сказал Оверчук. — Хотя, с другой стороны, есть общее понимание, что ситуация, сложившаяся сегодня в мире, вызвана объективными факторами, которые развивались в течение многих лет. И сегодня это выплеснулось на наше поколение, и нам необходимо все это решать».