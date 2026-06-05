Оверчук: на нынешнее поколение «выплеснулись» накопившиеся вызовы

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 июня. /ТАСС/. Накопившиеся вызовы турбулентности, и их необходимо решать «выплеснулись» на нынешнее поколение. Об этом заявил вице-премьер РФ Алексей Оверчук в интервью ТАСС на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
«В первую очередь на повестке вопросы, относящиеся к турбулентной внешнеэкономической повестке. Продолжаются дискуссии на эти темы, — сказал Оверчук. — Хотя, с другой стороны, есть общее понимание, что ситуация, сложившаяся сегодня в мире, вызвана объективными факторами, которые развивались в течение многих лет. И сегодня это выплеснулось на наше поколение, и нам необходимо все это решать».
По его словам, в принципе, есть понимание, «как отвечать на эти вызовы, повышать уровень определенности, в том числе в международных торгово-экономических связях». «Это и улучшение транспортно-логистических цепочек, выстраивание новых континентальных транспортных коридоров, и заключение соглашений о свободной торговле, — отметил вице-премьер РФ. — В принципе все говорят об одном и том же, все понимают, что мир меняется, и нужно к этому адаптироваться».
«На самом деле нужно это воспринимать как новую нормальность, нужно подстраиваться, находить новые решения, — отметил он. — Может быть, это даже делает нашу жизнь несколько более интересной».
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. Главная тема — «Прагматичный диалог — путь к стабильному будущему». Программа форума посвящена формированию новой модели глобального развития в условиях трансформации мировой экономики.
Организатор форума — Фонд Росконгресс. Генеральный информационный партнер — TACC.