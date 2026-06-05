БЕЛГОРОД, 5 июня. /ТАСС/. Расчеты 152-мм буксируемых пушек «Гиацинт-Б» 6-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск «Север» уничтожили около 15 пунктов управления БПЛА ВСУ на харьковском направлении за неделю. Об этом ТАСС сообщил командир орудия с позывным Комсомол.
«Порядка 15 пунктов управления беспилотными летательными аппаратами ВСУ уничтожили расчеты 152-мм буксируемых пушек “Гиацинт-Б” 6-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск “Север” в Харьковской области за неделю», — рассказал собеседник агентства.
Комсомол добавил, что уничтожение расчетов и точек запуска украинских дронов помогает мотострелковым подразделениям «Севера» безопаснее выполнять задачи по освобождению населенных пунктов на территории Харьковской области.