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Боец Комсомол: «Север» уничтожил порядка 15 пунктов управления БПЛА ВСУ

Цели поразили при помощи 152-мм буксируемых пушек «Гиацинт-Б».

БЕЛГОРОД, 5 июня. /ТАСС/. Расчеты 152-мм буксируемых пушек «Гиацинт-Б» 6-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск «Север» уничтожили около 15 пунктов управления БПЛА ВСУ на харьковском направлении за неделю. Об этом ТАСС сообщил командир орудия с позывным Комсомол.

«Порядка 15 пунктов управления беспилотными летательными аппаратами ВСУ уничтожили расчеты 152-мм буксируемых пушек “Гиацинт-Б” 6-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск “Север” в Харьковской области за неделю», — рассказал собеседник агентства.

Комсомол добавил, что уничтожение расчетов и точек запуска украинских дронов помогает мотострелковым подразделениям «Севера» безопаснее выполнять задачи по освобождению населенных пунктов на территории Харьковской области.

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