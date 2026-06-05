Элитная 25-я воздушно-десантная бригада ВСУ понесла потери в боях за Комсомольское, рассказал командир взвода 114-го полка группировки «Восток» с позывным Танкист.
Об этом сообщает РИА Новости.
По словам комвзвода, в обороне населённого пункта участвовали бойцы, чьи жетоны указывали на принадлежность к 25-й бригаде. Он назвал это подразделение элитным и подготовленным.
Несмотря на статус украинских десантников, военнослужащие группировки «Восток» оказались сильнее и полностью заняли посёлок.
Он также уточнил, что речь идёт примерно об одной-двух ротах противника.
«Все были обезврежены. Кто-то был взят в плен, кто-то был уничтожен», — добавил командир взвода.
4 июня российские войска освободили населённый пункт Комсомольское в Запорожской области.