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Элитная 25-я бригада ВСУ понесла потери в боях за Комсомольское

Элитная 25-я воздушно-десантная бригада ВСУ понесла потери в боях за Комсомольское, рассказал командир взвода 114-го полка группировки «Восток» с позывным Танкист.

Элитная 25-я воздушно-десантная бригада ВСУ понесла потери в боях за Комсомольское, рассказал командир взвода 114-го полка группировки «Восток» с позывным Танкист.

Об этом сообщает РИА Новости.

По словам комвзвода, в обороне населённого пункта участвовали бойцы, чьи жетоны указывали на принадлежность к 25-й бригаде. Он назвал это подразделение элитным и подготовленным.

Несмотря на статус украинских десантников, военнослужащие группировки «Восток» оказались сильнее и полностью заняли посёлок.

Он также уточнил, что речь идёт примерно об одной-двух ротах противника.

«Все были обезврежены. Кто-то был взят в плен, кто-то был уничтожен», — добавил командир взвода.

4 июня российские войска освободили населённый пункт Комсомольское в Запорожской области.