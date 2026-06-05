Марочко: Киев разыскивает 10 скрывшихся из Казачьей Лопани солдат

«В районе населенного пункта Казачья Лопань Харьковской области сотрудники украинских правоохранительных органов разыскивают 10 военнослужащих, которые 1 июня перестали выходить на связь. Местным жителям окрестных районов показывают фотографии и расспрашивают, где, по их мнению, могут в случае самовольного оставления части укрываться беглецы», — сказал он со ссылкой на собственные источники.