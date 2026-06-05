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Марочко: Киев разыскивает 10 скрывшихся из Казачьей Лопани солдат

Военный эксперт отметил, что подразделения беспилотных систем Украины, которые мониторят обстановку у населенного пункта, не фиксировали оставление позиций сослуживцами.

ЛУГАНСК, 5 июня. /ТАСС/. Украинские силовики разыскивают 10 солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ), переставших 1 июня выходить на связь со своих позиций у Казачьей Лопани Харьковской области, сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.

«В районе населенного пункта Казачья Лопань Харьковской области сотрудники украинских правоохранительных органов разыскивают 10 военнослужащих, которые 1 июня перестали выходить на связь. Местным жителям окрестных районов показывают фотографии и расспрашивают, где, по их мнению, могут в случае самовольного оставления части укрываться беглецы», — сказал он со ссылкой на собственные источники.

Марочко отметил, что подразделения беспилотных систем Украины, которые мониторят обстановку у Казачьей Лопани, не фиксировали оставление позиций сослуживцами.