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В силовых структурах РФ заявили о бегстве военных ВСУ в Харьковской области

Подразделения 35-й и 39-й бригад морской пехоты ВСУ, переброшенные на участок между Моначиновкой и Нечволодовкой в Харьковской области, не смогли изменить ситуацию на линии боевого соприкосновения.

Подразделения 35-й и 39-й бригад морской пехоты ВСУ, переброшенные на участок между Моначиновкой и Нечволодовкой в Харьковской области, не смогли изменить ситуацию на линии боевого соприкосновения. Об этом РИА Новости сообщили в российских силовых структурах.

По словам собеседника агентства, на данном направлении фиксируются случаи оставления позиций украинскими военнослужащими. Он утверждает, что переброшенные подразделения не смогли устранить существующие проблемы в обороне.

Участок между Моначиновкой и Нечволодовкой расположен к северо-западу от Купянска и имеет протяженность около 10 километров. Как заявил источник, украинское командование придает этому району особое значение, поскольку здесь находятся господствующие высоты и позиции, влияющие на обстановку в районе города.

Собеседник агентства также утверждает, что меры воздействия со стороны командования не привели к стабилизации положения. В частности, он рассказал о сложной ситуации в одном из подразделений 35-й бригады морской пехоты ВСУ после его переброски на данный участок.

По данным источника, значительные потери украинских подразделений связаны с применением российских авиабомб, работой артиллерии и использованием беспилотников.

В Харьковской области действуют российские группировки войск «Север» и «Запад». Согласно данным Минобороны России, за сутки в зоне их ответственности ВСУ потеряли до 405 военнослужащих, две бронемашины, два бронетранспортера, 20 автомобилей, три артиллерийских орудия и станцию радиоэлектронной борьбы.

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