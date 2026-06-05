Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Си Цзиньпин посетит КНДР 8−9 июня с государственным визитом

Глава КНР Си Цзиньпин совершит поездку в КНДР 8−9 июня. О предстоящем визите сообщило агентство Xinhua со ссылкой на отдел международных связей ЦК КПК.

Источник: Life.ru

«Генеральный секретарь ЦК КПК, председатель КНР Си Цзиньпин с 8 по 9 июня посетит Корейскую Народно-Демократическую Республику с государственным визитом по приглашению генерального секретаря Трудовой партии Кореи, председателя государственных дел КНДР Ким Чен Ына», — говорится в заявлении.

А ранее президент России Владимир Путин рассказал, что у него сложились доверительные отношения с председателем КНР Си Цзиньпином. По его словам, Си Цзиньпин обращается к нему как «мой старый друг», и Путин отвечает тем же. Президент подчеркнул, что это не просто дипломатический этикет, а искреннее обращение. Он отметил, что Россия и Китай прежде всего руководствуются национальными интересами, которые часто совпадают.

Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Си Цзиньпин: биография китайского лидера, прошедшего через трудовые лагеря
КНР стала одной из самых влиятельных стран на планете, и рывок произошел при верховном лидере Си Цзиньпине. Последний руководит Китаем с 2012 года: собрали главное из его биографии.
Читать дальше