В Литве обсуждают отставку главы МИД из-за заявлений о Калининграде

Как уточняет портал, в последнее время Будрис подвергался наиболее жесткой критике за резкие заявления об атаке на Калининград, а также за позицию по отношению к Белоруссии.
«Думаю, Кястутис Будрис отсчитывает последние дни на посту министра. Судя по тому, что я слышу, решение будет принято на выходных», — заявил изданию лидер партии «Союз Отечества» Лауринас Кащюнас.
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