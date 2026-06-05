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В Литве обсуждают отставку главы МИД из-за заявлений о Калининграде

Министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис может быть отправлен в отставку в ближайшее время. Причиной называются его высказывания о Калининграде и Белоруссии, сообщает литовский новостной портал Lrytas со ссылкой на депутатов Сейма.

Источник: AP 2024

Как уточняет портал, в последнее время Будрис подвергался наиболее жесткой критике за резкие заявления об атаке на Калининград, а также за позицию по отношению к Белоруссии.

«Думаю, Кястутис Будрис отсчитывает последние дни на посту министра. Судя по тому, что я слышу, решение будет принято на выходных», — заявил изданию лидер партии «Союз Отечества» Лауринас Кащюнас.

В мае глава МИД Литвы Кестутис Будрис в интервью швейцарскому изданию Neue Zürcher Zeitung призвал НАТО напасть на Калининград.

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