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В Китае восхитились стратегией Путина после неприятностей Пашиняна

Китайские аналитики заявили, что Армения оказалась в непростой ситуации на фоне дискуссии о перспективах сотрудничества с Евросоюзом и Евразийским экономическим союзом.

Китайские аналитики заявили, что Армения оказалась в непростой ситуации на фоне дискуссии о перспективах сотрудничества с Евросоюзом и Евразийским экономическим союзом. Такую оценку приводит китайское издание Sina.

Авторы публикации обратили внимание на состоявшееся в Астане заседание стран ЕАЭС. По их версии, прозвучавшие в адрес Еревана призывы определиться с дальнейшим внешнеэкономическим курсом фактически стали требованием выбрать между интеграцией в Евросоюз и сохранением участия в евразийском объединении, передает АБН24.

Как отмечает издание, президент России Владимир Путин после встречи заявил, что совмещать членство в ЕАЭС и Евросоюзе невозможно. Также, по данным китайских журналистов, российская сторона указала на экономические преимущества, которые Армения получает благодаря сотрудничеству с Россией и партнерами по объединению.

Авторы материала утверждают, что на этом фоне появились сообщения об ограничениях на поставки ряда армянских товаров в Россию. В публикации говорится, что подобные меры могут сказаться на производителях, ориентированных на российский рынок.

Комментируя ситуацию, премьер-министр Армении Никол Пашинян, как пишет Sina, заявил, что страна не подавала официальную заявку на вступление в Евросоюз и продолжит работу в рамках ЕАЭС до момента, когда возникнет необходимость сделать окончательный выбор.

Вместе с тем китайские журналисты утверждают, что внутри армянского политического руководства существуют различные взгляды на перспективы европейской интеграции. По мнению авторов статьи, Еревану приходится учитывать как внешние факторы, так и внутренние дискуссии по этому вопросу.

Читайте также: Премьер Армении допустил выход страны из ОДКБ.

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