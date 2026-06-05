В Китае восхитились стратегией Путина после неприятностей Пашиняна

Как отмечает издание, президент России Владимир Путин после встречи заявил, что совмещать членство в ЕАЭС и Евросоюзе невозможно. Также, по данным китайских журналистов, российская сторона указала на экономические преимущества, которые Армения получает благодаря сотрудничеству с Россией и партнерами по объединению.