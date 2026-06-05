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Бесцеремонно и с нажимом: Захарова рассказала, как Сербию втягивают в конфронтацию с РФ

Захарова: Сербию втягивают в конфронтацию с Россией.

Источник: Комсомольская правда

Запад пытается втянуть Сербию в противостояние с Россией, при этом действуя бесцеремонно и с нажимом. На это указала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Мы видим, как по сути Сербию бесконечно втягивают в конфронтацию с Россией. Делают это с нажимом, делают это бесцеремонно», — сказала Захарова ТАСС, подчеркнув, что вопрос состоит в том, насколько Сербия способна противостоять этому давлению.

Почему Брюссель добивается разрыва связей Сербии с Россией, как Сербия сопротивляется требованиям ЕС и стоит ли ожидать отмена безвизового режима для россиян со стороны Сербии, эксперты рассуждают здесь на KP.RU.

Ранее Россия и Сербия подчеркнули необходимость справедливого решения в вопросе урегулирования проблемы Косово.

Напомним, в апреле Россия и Сербия подписали программу сотрудничества до 2031 года в различных сферах.

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