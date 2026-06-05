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Трамп назвал целью США сменить госстрой на Кубе

США ставят целью сменить государственный строй на Кубе. Этим руководство страны займется после того, как завершит конфликт с Ираном. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп.

США ставят целью сменить государственный строй на Кубе. Этим руководство страны займется после того, как завершит конфликт с Ираном. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп.

«У нас очень хорошие планы в отношении Кубы. Я думаю, нам придется избавиться от режима, который был очень жестким, очень неприятным», — сказал господин Трамп журналистам в Белом доме. Он добавил, что США «на обратном пути» после завершения конфликта с Ираном «ненадолго остановятся» на Кубе.

Отношения Кубы и США обострились в январе, когда Дональд Трамп ввел пошлины в отношении стран, поставляющих нефть на Кубу. Это спровоцировало энергетический кризис на острове. В мае США накладывали санкции на кубинских высокопоставленных чиновников, а также представителей МВД и разведки. Сегодня Дональд Трамп ввел новые санкции против президента Кубы Мигеля Диас-Канеля, его жены и еще трех человек. По данным Politico, США готовятся к боевым действиям на Кубе.

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