Трамп назвал целью США сменить госстрой на Кубе

Отношения Кубы и США обострились в январе, когда Дональд Трамп ввел пошлины в отношении стран, поставляющих нефть на Кубу. Это спровоцировало энергетический кризис на острове. В мае США накладывали санкции на кубинских высокопоставленных чиновников, а также представителей МВД и разведки. Сегодня Дональд Трамп ввел новые санкции против президента Кубы Мигеля Диас-Канеля, его жены и еще трех человек. По данным Politico, США готовятся к боевым действиям на Кубе.