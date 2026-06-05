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Товарооборот Татарстана и Индии в 2025 году превысил $353 млн

Эта цифра была озвучена Раисом Татарстана Рустамом Миннихановым на встрече с министром по развитию человеческих ресурсов, информационных технологий, электроники и коммуникаций индийского штата Андхра-Прадеш Нарой Локешем.

Источник: Freepik

Товарооборот между Татарстаном и Индией по итогам 2025 года достиг 353 миллионов долларов. Эта цифра была озвучена Раисом Татарстана Рустамом Миннихановым на встрече с министром по развитию человеческих ресурсов, информационных технологий, электроники и коммуникаций индийского штата Андхра-Прадеш Нарой Локешем.

Рустам Минниханов подчеркнул, что отношения России и Индии носят характер привилегированного стратегического партнерства и поддерживаются на уровне постоянного диалога между руководством двух стран. Татарстан придает большое значение развитию взаимодействия с Индией, о чем свидетельствует товарооборот в $353 млн по итогам 2025 года.

В ходе встречи глава республики пригласил индийскую сторону принять участие в деловом форуме «Россия — Индия», который пройдет в октябре. Минниханов также заявил о заинтересованности Татарстана в расширении сотрудничества со штатом Андхра-Прадеш в сферах добычи и переработки сырья, фармацевтики, электроники, промышленности и высоких технологий.

Для сравнения, товарооборот Татарстана с Боснией и Герцеговиной оценивается всего в $447 тысяч, и Минниханов ранее отметил необходимость его роста.

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