Путин рассказал, что именно интересует Россию в ситуации на Украине

Президент России Владимир Путин заявил, что при оценке ситуации вокруг Украины Москва ориентируется прежде всего на реальное положение дел, а не на мнения зарубежных политиков. Об этом глава государства сказал на организованной ТАСС встрече с руководителями ведущих мировых информационных агентств.