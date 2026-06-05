В Кремле рассказали, будет ли Россия приглашать США на ВЭФ осенью

На нынешнем Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), который проходит с 3 по 6 июня, впервые за последние восемь-девять лет прибыла официальная делегация США. Ее возглавляет председатель Комиссии по изящным искусствам США Родни Мимс Кук. Как ранее отмечал помощник президента России Юрий Ушаков, это знаковое событие — Вашингтон прервал многолетнюю паузу в официальном присутствии на форуме.