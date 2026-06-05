Лукашенко: Беларусь готова возобновить партнерство с Данией

Лукашенко также надеется, в будущем дружественные отношения станут фундаментом для полноценного диалога и партнерства по всем направлениям. Он также подчеркну, что белорусская сторона готова возобновить партнерство с Данией ради стабильности и устойчивого развития двух стран и региона в целом.