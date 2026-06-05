Лукашенко: Беларусь готова возобновить партнерство с Данией

«Великая история, богатое культурное наследие и природная уникальность Дании по праву заработали ей титул жемчужины Скандинавии», — говорится в поздравлении.
Президент выразил уверенность в том, что в нынешней ситуации в мире и для Дании, и для Беларуси очень важно продолжать мирные традиции взаимоуважительных контактов и доверия между народами.
Лукашенко также надеется, в будущем дружественные отношения станут фундаментом для полноценного диалога и партнерства по всем направлениям. Он также подчеркну, что белорусская сторона готова возобновить партнерство с Данией ради стабильности и устойчивого развития двух стран и региона в целом.
Белорусский лидер пожелал жителям Дании благополучия, прогресса и процветания.
Датчане отмечают День Конституции 5 июня в честь учреждения в стране формы правления на основе этого базового закона. Такая архитектура власти действует с 1849 года, а нынешняя версия конституции были принята в 1953 году.
При этом Дания по-прежнему остается королевством. В стране есть монаршая семья, но форма правления — конституционная монархия, то есть действует парламент.