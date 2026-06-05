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Бойцы ФСБ уничтожили диверсантов и пункт управления БПЛА ВСУ в Константиновке

Противник также потерял ретранслятор для беспилотников.

ДОНЕЦК, 5 июня. /ТАСС/. Бойцы подразделения ФСБ «Горыныч» уничтожили четыре диверсионные группы, ретранслятор и пункт управления БПЛА ВСУ в Константиновке ДНР.

«Операторы “Горыныча” ликвидировали четыре диверсионно-террористические группы противника, базировавшиеся вдоль маршрутов продвижения российских войск [в Константиновке]. Бойцы ФСБ выявили и уничтожили вражеский пункт управления беспилотниками и ретранслятор для БПЛА», — сообщили в управлении ФСБ по ДНР.

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