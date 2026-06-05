Больше 10 стран Европы хотят ужесточить выдачу виз россиянам

Одиннадцать европейских государств выступают за ужесточение визового режима для граждан России. В этот список входят Чехия, Дания, Финляндия, Польша, Швеция и Норвегия. Данные меры планируется ввести перед началом летнего туристического сезона.
Представители этих стран направили обращение в Еврокомиссию, в котором призывают пересмотреть визовую политику Евросоюза по отношению к РФ.
Причиной недовольства стало увеличение количества выданных россиянам шенгенских виз: в 2025 году их получили более 623 тысяч человек, тогда как в 2024 году этот показатель составлял 565 тысяч. Лидерами по числу выданных виз стали Франция, Италия и Испания.
Российские дипломаты помогли вернуть из Израиля оставшегося без семьи ребенка.