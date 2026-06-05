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Больше 10 стран Европы хотят ужесточить выдачу виз россиянам

Одиннадцать европейских государств выступают за ужесточение визового режима для граждан России.

Одиннадцать европейских государств выступают за ужесточение визового режима для граждан России. В этот список входят Чехия, Дания, Финляндия, Польша, Швеция и Норвегия. Данные меры планируется ввести перед началом летнего туристического сезона.

Представители этих стран направили обращение в Еврокомиссию, в котором призывают пересмотреть визовую политику Евросоюза по отношению к РФ.

Причиной недовольства стало увеличение количества выданных россиянам шенгенских виз: в 2025 году их получили более 623 тысяч человек, тогда как в 2024 году этот показатель составлял 565 тысяч. Лидерами по числу выданных виз стали Франция, Италия и Испания.

Российские дипломаты помогли вернуть из Израиля оставшегося без семьи ребенка.

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