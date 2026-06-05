Губернатор Хоценко подписал соглашения о партнёрстве с тремя регионами на ПМЭФ-2026

Губернатор Омской области Виталий Хоценко на Петербургском международном экономическом форуме подписал соглашения о сотрудничестве с Республикой Тыва, Пермским краем и Республикой Башкортостан. Документы предусматривают развитие межрегионального партнёрства в сферах экономики, науки, образования, культуры, спорта и молодёжной политики.
«Продолжаем укреплять межрегиональные связи. На площадке ПМЭФ-2026 подписали соглашения о сотрудничестве с главой Республики Тыва Владиславом Товарищтайовичем Ховалыгом, губернатором Пермского края Дмитрием Николаевичем Махониным и главой Республики Башкортостан Радием Фаритовичем Хабировым. Продолжим взаимодействовать в сфере культуры, образования, науки и молодежной политики. Пригласил коллег в Омск — Культурную столицу России!», — сообщил в своих социальных сетях глава региона.
С Республикой Тыва Омская область заключила обновлённое соглашение о сотрудничестве и план совместных мероприятий на 2026−2028 годы. В них заложено расширение академических обменов, реализация совместных научных проектов, взаимодействие в строительной отрасли, ЖКХ, охране труда и спорте.
С Пермским краем подписано пятилетнее соглашение о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической, социальной и культурной сферах. Оно предполагает развитие промышленной кооперации, расширение поставок продукции агропромышленного комплекса, проведение бизнес-миссий и совместных культурных мероприятий, а также молодёжные обмены и спортивное сотрудничество.
С Республикой Башкортостан подписано обновлённое соглашение для дальнейшего развития кооперационных связей между предприятиями, сотрудничества в аграрной науке, здравоохранении, культуре и туризме. Документ предусматривает расширение поставок омской продукции, академические обмены студентов и преподавателей, стажировки медицинских специалистов и совместные проекты по продвижению туристического потенциала регионов.
По словам губернатора Хоценко, подписанные соглашения укрепляют межрегиональное сотрудничество и создают новые возможности для реализации совместных инициатив в интересах социально-экономического развития Омской области.