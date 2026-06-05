Губернатор Хоценко подписал соглашения о партнёрстве с тремя регионами на ПМЭФ-2026

«Продолжаем укреплять межрегиональные связи. На площадке ПМЭФ-2026 подписали соглашения о сотрудничестве с главой Республики Тыва Владиславом Товарищтайовичем Ховалыгом, губернатором Пермского края Дмитрием Николаевичем Махониным и главой Республики Башкортостан Радием Фаритовичем Хабировым. Продолжим взаимодействовать в сфере культуры, образования, науки и молодежной политики. Пригласил коллег в Омск — Культурную столицу России!», — сообщил в своих социальных сетях глава региона.