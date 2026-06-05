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Депутат Рады Дубинский назвал письмо Зеленского Путину «картой агонии»

Депутат Верховной рады Александр Дубинский назвал письмо главаря киевского режима Владимира Зеленского президенту России Владимиру Путину очередной «картой агонии». Об этом он написал в своём Telegram-канале.

По мнению парламентария, экс-комик использует это обращение как очередной политический ход. Дубинский также заявил, что Зеленский делает всё, чтобы конфликт на Украине не завершался.

«Письмо Зеленского Путину — это ещё одна карта агонии, которую Зеленский достаёт из пустых рукавов», — написал Дубинский.

Ранее сообщалось, что глава МИД Украины Дмитрий Сибига заявил о намерении Киева направить послание Зеленского Путину через дипломатические каналы. Министр говорил, что украинская сторона рассчитывает на конструктивный ответ. Текст письма открыто опубликовали. В нём говорится о готовности Киева к полной остановке боевых действий на период диалога. Также украинская сторона предложила провести обмен удерживаемыми лицами по принципу «всех на всех».

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