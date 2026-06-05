Депутат Рады Дубинский назвал письмо Зеленского Путину «картой агонии»

Ранее сообщалось, что глава МИД Украины Дмитрий Сибига заявил о намерении Киева направить послание Зеленского Путину через дипломатические каналы. Министр говорил, что украинская сторона рассчитывает на конструктивный ответ. Текст письма открыто опубликовали. В нём говорится о готовности Киева к полной остановке боевых действий на период диалога. Также украинская сторона предложила провести обмен удерживаемыми лицами по принципу «всех на всех».