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Синоптик Леус: в пятницу в Москве до +25 °C, без дождей

Температура в столице в пятницу, 5 июня, поднимется до +25 °C, осадков не ожидается, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Температура в столице в пятницу, 5 июня, поднимется до +25 °C, осадков не ожидается, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Об этом Леус рассказал РИА Новости.

По его словам, погоду в столичном регионе будет формировать периферия антициклона, надвигающегося с севера. Ожидается переменная облачность, обойдётся без дождей.

Ночью в Москве прогнозируется +12…+14 °C. Днём воздух прогреется до +23…+25 °C, что на 2−3 °C выше климатической нормы.

«В Москве и по области ожидается переменная облачность, обойдется без дождей», — рассказал Леус.

Синоптик также отметил, что ветер будет северо-восточным, от 2 до 7 метров в секунду. Атмосферное давление к вечеру вырастет до 751 миллиметра ртутного столба.

Ранее синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин заявил, что в Москве к выходным ожидается потепление до +26 °C.