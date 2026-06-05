Лукашенко заявил про полноценный диалог с Данией

Президент Беларуси надеется: в недалеком будущем дружественные отношения станут фундаментом для полноценного диалога, а также разнопланового партнерства по всем направлениям. Беларусь, замечает Лукашенко, готова к возобновлению партнерства ради стабильности и устойчивого развития двух стран и региона в целом.