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Лукашенко заявил про полноценный диалог с Данией

Лукашенко обратился к народу Дании, сказав про готовность к полноценному диалогу.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично поздравил народ Дании и заявил про полноценный диалог с указанной страной. Об этом сообщает пресс-служба президента.

По словам главы государства, богатое культурное наследие, великая история, природная уникальность Дании заработали стране титул жемчужины Скандинавии. Александр Лукашенко уверен, что в сегодняшней ситуации для Дании, как и для Беларуси, очень важным является и далее продолжать мирные традиции взаимоуважительных контактов, доверия между народами.

Президент Беларуси надеется: в недалеком будущем дружественные отношения станут фундаментом для полноценного диалога, а также разнопланового партнерства по всем направлениям. Беларусь, замечает Лукашенко, готова к возобновлению партнерства ради стабильности и устойчивого развития двух стран и региона в целом.

Ранее Александр Лукашенко назвал страну, с которой Беларусь хочет расширить сотрудничество.

Тем временем Лукашенко назвал страну, которая известна во всем мире.

Также глава государства сказал, в чем Беларусь играет важнейшую роль на Земле.

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