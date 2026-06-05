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Силы ПВО за ночь сбили 123 украинских дрона над регионами России

За ночь дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 123 украинских беспилотника, сообщило Министерство обороны России.

За ночь дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 123 украинских беспилотника, сообщило Министерство обороны России.

Как следует из заявления, дроны самолётного типа уничтожались над Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Нижегородской, Орловской, Тульской областями, Московским регионом, Крымом и над Азовским и Чёрным морями.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 123 украинских беспилотных летательных аппарата самолётного типа», — говорится в сообщении.

4 июня российские средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили над регионами страны 19 беспилотных летательных аппаратов ВСУ.

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