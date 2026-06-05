Поиск Яндекса
Ричмонд
+19°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Собянин сообщил об уничтожении третьего БПЛА, летевшего на Москву

На месте падения обломков БПЛА, сбитого на подлете к Москве, работают специалисты экстренных служб.

Источник: Комсомольская правда

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об уничтожении беспилотного летательного аппарата, летевшего в сторону столицы. Об этом градоначальник сообщил в «Максе» утром в пятницу, 5 июня. Всего на подлете в столице сбито три БПЛА.

На месте падения обломков в настоящий момент работают специалисты экстренных служб.

В Минобороны сообщили, что в ночь на пятницу над рядом регионов российские силы противовоздушной обороны сбили 123 украинских беспилотника. Также 19 дронов было уничтожено над регионами России и Черным морем с 8 до 20 часов мск 4 июня.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше