Собянин сообщил об уничтожении третьего БПЛА, летевшего на Москву

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об уничтожении беспилотного летательного аппарата, летевшего в сторону столицы. Об этом градоначальник сообщил в «Максе» утром в пятницу, 5 июня. Всего на подлете в столице сбито три БПЛА.
На месте падения обломков в настоящий момент работают специалисты экстренных служб.
В Минобороны сообщили, что в ночь на пятницу над рядом регионов российские силы противовоздушной обороны сбили 123 украинских беспилотника. Также 19 дронов было уничтожено над регионами России и Черным морем с 8 до 20 часов мск 4 июня.
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