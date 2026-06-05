Пентагон исключил из списка признанных религий 180 различных конфессий

В марте 2026 года Пит Хегсет объявил о реформе капелланской службы и заявил о намерении значительно сократить количество религиозных кодов принадлежности военнослужащих. По его словам, существующая система кодирования вероисповедания стала слишком громоздкой, при этом 82% военнослужащих используют лишь шесть конфессий.