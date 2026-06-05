Российские подлодки проекта «Сьерра» заставили США пересматривать расчеты ПЛО

Авторы публикации обратили внимание на подводные лодки проектов 945 «Барракуда» и 945А «Кондор», известные на Западе как Sierra I и Sierra II. По их оценке, особенности конструкции этих субмарин вынуждают западных военных учитывать их возможности даже спустя десятилетия после ввода в строй, пишет АБН24.