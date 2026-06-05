Российские подлодки проекта «Сьерра» заставили США пересматривать расчеты ПЛО

Авторы публикации обратили внимание на подводные лодки проектов 945 «Барракуда» и 945А «Кондор», известные на Западе как Sierra I и Sierra II. По их оценке, особенности конструкции этих субмарин вынуждают западных военных учитывать их возможности даже спустя десятилетия после ввода в строй, пишет АБН24.
Как отмечают аналитики, одной из ключевых особенностей лодок является использование титанового корпуса. По мнению авторов статьи, такое решение обеспечило сочетание высокой прочности, устойчивости к коррозии, сравнительно небольшой массы и низкой магнитной заметности.
В публикации также приводится мнение американского инженера, участвовавшего в программах создания атомных подводных лодок США во второй половине XX века. По данным издания, он высоко оценил советские и российские разработки в этой области.
По утверждению Defence Security Asia, лодки проекта «Сьерра» способны действовать на глубинах свыше 550 метров и развивать подводную скорость более 32 узлов. Эти характеристики, как считают авторы материала, осложняют расчеты противолодочной обороны.
Издание напоминает, что проект создавался не как массовая серия, а как специализированная платформа для поиска и сопровождения подводных лодок вероятного противника. Всего было построено четыре такие субмарины.
В настоящее время, как отмечает Defence Security Asia, в составе Северного флота остаются две атомные подводные лодки проекта 945А «Кондор» — Б-336 «Псков» и Б-534 «Нижний Новгород». Малазийские аналитики полагают, что эти корабли сохраняют значение благодаря сочетанию характеристик, которые, по их мнению, не имеют прямых аналогов среди современных западных атомных ударных подводных лодок.
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