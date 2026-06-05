Лавров оценил итоги года после переговоров по Украине на Аляске

По словам главы российского внешнеполитического ведомства, российское руководство приняло американские предложения, обсуждавшиеся на встрече в августе прошлого года. Однако за прошедшее время Москва не увидела ни продвижения в реализации этих инициатив, ни попыток убедить Киев согласиться с ними.