Решивший стать россиянином американец сказал, почему считает РФ домом

Американский журналист, общественный деятель и секретарь по международным вопросам Компартии США Кристофер Хелали рассказал, что Россия во многих отношениях кажется ему домом, сообщает ТАСС.
Хелали заявил, что его предки видели в России продолжение Византии и всегда поддерживали ее, и для него самого также важно православное наследие РФ, поскольку он является православным христианином. Также ему очень близка советская история.
Как сказал журналист, документы на получение российского гражданства им уже поданы.
4 июня сообщалось, что Хелали обратился с просьбой о получении гражданства к президенту России Владимиру Путину.
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