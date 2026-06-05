Поиск Яндекса
Ричмонд
+19°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Решивший стать россиянином американец сказал, почему считает РФ домом

Американский журналист, общественный деятель и секретарь по международным вопросам Компартии США Кристофер Хелали рассказал, что Россия во многих отношениях кажется ему домом, сообщает ТАСС.

Американский журналист, общественный деятель и секретарь по международным вопросам Компартии США Кристофер Хелали рассказал, что Россия во многих отношениях кажется ему домом, сообщает ТАСС.

Хелали заявил, что его предки видели в России продолжение Византии и всегда поддерживали ее, и для него самого также важно православное наследие РФ, поскольку он является православным христианином. Также ему очень близка советская история.

Как сказал журналист, документы на получение российского гражданства им уже поданы.

4 июня сообщалось, что Хелали обратился с просьбой о получении гражданства к президенту России Владимиру Путину.

Читайте материал «Попросивший гражданство у Путина журналист из США отправился на СВО».

Достоверные новости всегда под рукой — в канале «МК» в MAX.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше