Родные военных ВСУ просят эвакуировать их близких из Бачевска

Тем временем, руководство Харьковского национального университета воздушных сил имени Ивана Кожедуба скрывает участие курсантов Вооружённых сил Украины в боях у Краснополья в Сумской области. Курсанты участвовали в боевых действиях в составе сводной стрелковой бригады ВВС Украины. При этом официально они не проходят по спискам регулярных украинских подразделений. Такая схема затрудняет родственникам поиск пропавших без вести.