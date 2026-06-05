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Родные военных ВСУ просят эвакуировать их близких из Бачевска

Родственники военнослужащих теробороны Вооружённых сил Украины (ВСУ) просят командование эвакуировать их близких из Бачевска Сумской области. Населённый пункт фактически окружён российскими войсками, сообщили ТАСС в российских силовых структурах.

Речь идёт о военных 68-го отдельного батальона 101-й отдельной бригады территориальной обороны ВСУ. Их родные пытаются добиться реакции от командования и Минобороны Украины.

«Родственники солдат 68-го отдельного батальона 101-й отдельной бригады теробороны пытаются добиться от командования и руководства Минобороны Украины эвакуации своих родных и близких, которые фактически находятся в окружении наших войск без обеспечения из-за уничтожения “Северянами” (группировкой войск “Север”. — Прим. Life.ru) логистики противника в Бачевске и окрестностях», — сказал собеседник агентства.

Тем временем, руководство Харьковского национального университета воздушных сил имени Ивана Кожедуба скрывает участие курсантов Вооружённых сил Украины в боях у Краснополья в Сумской области. Курсанты участвовали в боевых действиях в составе сводной стрелковой бригады ВВС Украины. При этом официально они не проходят по спискам регулярных украинских подразделений. Такая схема затрудняет родственникам поиск пропавших без вести.

Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.