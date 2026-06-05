Речь идёт о военных 68-го отдельного батальона 101-й отдельной бригады территориальной обороны ВСУ. Их родные пытаются добиться реакции от командования и Минобороны Украины.
«Родственники солдат 68-го отдельного батальона 101-й отдельной бригады теробороны пытаются добиться от командования и руководства Минобороны Украины эвакуации своих родных и близких, которые фактически находятся в окружении наших войск без обеспечения из-за уничтожения “Северянами” (группировкой войск “Север”. — Прим. Life.ru) логистики противника в Бачевске и окрестностях», — сказал собеседник агентства.
Тем временем, руководство Харьковского национального университета воздушных сил имени Ивана Кожедуба скрывает участие курсантов Вооружённых сил Украины в боях у Краснополья в Сумской области. Курсанты участвовали в боевых действиях в составе сводной стрелковой бригады ВВС Украины. При этом официально они не проходят по спискам регулярных украинских подразделений. Такая схема затрудняет родственникам поиск пропавших без вести.
Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.