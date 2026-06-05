Путин прокомментировал перезахоронения националистов на Украине

Глава государства подчеркнул, что для противодействия нацизму недостаточно закрепить запрет на его пропаганду в законодательстве. По его мнению, важным является практическое исполнение таких норм. Путин также заявил, что возрождение нацизма на Украине представляет угрозу не только для России, но и для других стран.