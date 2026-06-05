Президент России Владимир Путин на встрече с руководителями международных информационных агентств заявил, что дед главы киевского режима Владимира Зеленского, который воевал против нацизма, «в гробу, наверное, перевернулся» из-за происходящих на Украине событий. Таким образом глава государства прокомментировал перезахоронения лиц, которых в России считают связанными с националистическим движением.
По словам Путина, на Украине отдельных деятелей перезахоранивают с воинскими почестями и представляют как героев. Президент также заявил, что реакция ряда европейских государств и Израиля на подобные события оказалась сдержанной.
Глава государства подчеркнул, что для противодействия нацизму недостаточно закрепить запрет на его пропаганду в законодательстве. По его мнению, важным является практическое исполнение таких норм. Путин также заявил, что возрождение нацизма на Украине представляет угрозу не только для России, но и для других стран.
В тот же день заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что главе киевского режима следует помнить о своем деде-фронтовике, который участвовал в борьбе с нацизмом в годы Великой Отечественной войны.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что на Украине планируется создание пантеона выдающихся земляков. По ее словам, в него могут войти деятели националистических организаций, в том числе представители «Организации украинских националистов» (ОУН признана экстремистской организацией и запрещена в Российской Федерации).
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