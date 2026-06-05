«Чувствуем себя уверенно»: Путин объяснил, зачем нужно охлаждение экономики

Путин отметил, что можно говорить о переохлаждении или о том, что не все сделано в этом направлении, но это «осознанные шаги». Российские власти, подчеркнул он, «борются за здоровье экономики». Президент обратил внимание на низкий уровень государственного долга России — 15,6 процента — в отличие от Франции, где он превышает 100 процентов ВВП.