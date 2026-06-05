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Bloomberg сообщил о тревоге Киева из-за российских баллистических ракет

Баллистические ракеты России вызывают тревогу у Вооружённых сил Украины (ВСУ) из-за «совершенствования возможностей» вооружения. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на анонимные источники. В связи с этим Киев вновь обратился к Германии с просьбой о передаче ракет для Patriot.

Источник: Life.ru

«Украина находится в стрессе, поскольку Россия наращивает производство баллистических ракет и продолжает совершенствовать возможности этого оружия», — заявил источник.

Киев активизировал переговоры с Берлином о дополнительных и ускоренных поставках ракет-перехватчиков для комплексов Patriot. Речь идёт о десятках единиц, которые Украина рассчитывает получить в течение года за счёт имеющихся немецких запасов. Обсуждается схема обмена: украинская сторона предлагает получить боеприпасы сейчас, компенсировав их в будущем передачей перехватчиков из новых партий производства.

Власти Германии, как отмечается, изучают запрос и пока не дали окончательного ответа. Решение может быть приурочено к периоду до или во время июльского саммита НАТО, однако официальные позиции Берлина на данный момент не раскрываются.

Ранее Германия передала Украине ещё одну пусковую установку зенитного ракетного комплекса IRIS-T. Стоимость зенитного ракетного комплекса (ЗРК) IRIS-T варьируется от 140 до 200 миллионов евро за полную батарею. Сама зенитная ракета оценивается примерно в $380 000 — $450 000 за единицу. Отмечалось, что Берлин выделит средства Киеву на производство ракет Patriot в рамках совместной программы «Brave Germany». Однако первые поставки ожидаются только в 2027 году.

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