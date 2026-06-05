Bloomberg сообщил о тревоге Киева из-за российских баллистических ракет

Ранее Германия передала Украине ещё одну пусковую установку зенитного ракетного комплекса IRIS-T. Стоимость зенитного ракетного комплекса (ЗРК) IRIS-T варьируется от 140 до 200 миллионов евро за полную батарею. Сама зенитная ракета оценивается примерно в $380 000 — $450 000 за единицу. Отмечалось, что Берлин выделит средства Киеву на производство ракет Patriot в рамках совместной программы «Brave Germany». Однако первые поставки ожидаются только в 2027 году.