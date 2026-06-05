Токаев подписал новые законы о президенте, Курултае, Народном совете и статусе столицы

АСТАНА, 5 июн — Sputnik. Президент Касым-Жомарт Токаев подписал пять конституционных законов, меняющих систему государственного управления в Казахстане в соответствии с новой Конституцией, передает Акорда.
«О Президенте Республики Казахстан».
Новый закон определяет правовое положение, полномочия и порядок обеспечения деятельности Президента и правовое положение вице-президента Казахстана.
«Ключевой новеллой закона стало учреждение института вице-президента. По поручению главы государства вице-президент представляет его интересы при взаимодействии с госорганами и выполняет функции, определенные президентом», — указывается в сообщении.
«О Курултае Республики Казахстан и статусе его депутатов».
Закон определяет организацию и деятельность Курултая, законодательный процесс и другие формы осуществления полномочий Курултая, правовое положение его депутатов.
«Курултай является высшим представительным органом, осуществляющим законодательную власть. Курултай состоит из 145 депутатов, избираемых по партийным спискам. Срок полномочий депутатов Курултая — 5 лет», — напомнили в Акорде.
Курултай возглавляет председатель, избираемый из числа депутатов, свободно владеющих государственным языком, тайным голосованием, большинством голосов.
В полномочия Курултая входит в том числе согласие на назначение вице-президента, премьер-министра, судей Конституционного суда, членов Центральной избирательной комиссии, Высшей аудиторской палаты, избрание и освобождение от должностей по представлению президента Республики Казахстан судей Верховного суда, лишение неприкосновенности судей Конституционного и Верховного суда, а также назначение выборов президента, утверждение отчетов правительства и Высшей аудиторской палаты об исполнении республиканского бюджета.
«О Қазақстан Халық Кеңесі».
Закон определяет правовой статус, полномочия, порядок образования, формирования состава и организации деятельности Қазақстан Халық Кеңесі (Народного совета Казахстана).
Народный совет — высший консультативный орган в Казахстане. Создается в целях обеспечения общенационального диалога и участия гражданского общества в формировании внутренней политики страны, обладает широким спектром полномочий, в том числе законодательной инициативой и правом инициировать проведение всенародного референдума.
Его формируют из граждан Казахстана на паритетной основе по 42 человека от этнокультурных объединений, общественных объединений, а также от маслихатов и общественных советов столицы, областей и городов республиканского значения и утверждается Президентом Республики Казахстан.
Руководить советом будет председатель, срок полномочий совета составляет 4 года.
«О статусе столицы Республики Казахстан».
Документ регулирует общественные отношения в области функционирования столицы, определяет правовые, экономические и организационные основы ее деятельности.
Он также четко разграничивает полномочия маслихата, органов местного самоуправления и местного исполнительного органа под руководством акима города.
Закон устанавливает обязательные требования к единому архитектурному облику и дизайн-коду города.
«Об административно-территориальном устройстве».
Закон определяет порядок образования и упразднения административно-территориальных единиц, установления и изменения их границ, учета и регистрации, наименования и переименования административно-территориальных единиц.