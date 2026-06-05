Токаев подписал новые законы о президенте, Курултае, Народном совете и статусе столицы

В полномочия Курултая входит в том числе согласие на назначение вице-президента, премьер-министра, судей Конституционного суда, членов Центральной избирательной комиссии, Высшей аудиторской палаты, избрание и освобождение от должностей по представлению президента Республики Казахстан судей Верховного суда, лишение неприкосновенности судей Конституционного и Верховного суда, а также назначение выборов президента, утверждение отчетов правительства и Высшей аудиторской палаты об исполнении республиканского бюджета.