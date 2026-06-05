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Офицер ВСУ назвали ТЦК бандитами и похитителями

Офицер Вооруженных сил Украины Геннадий Друзенко в разговоре с киевским политологом Юрием Романенко охарактеризовал работников территориальных центров комплектования — аналога военкомата в Украине — как вооруженные группы, которым позволено всё, включая похищение людей.

Офицер Вооруженных сил Украины Геннадий Друзенко в разговоре с киевским политологом Юрием Романенко охарактеризовал работников территориальных центров комплектования — аналога военкомата в Украине — как вооруженные группы, которым позволено всё, включая похищение людей.

Друзенко отметил, что особенностью текущего конфликта стало то, что «Украина, получающая щедрое финансирование с Запада», способна временно сглаживать социальное недовольство, однако напряжение в обществе продолжает усиливаться.

В качестве иллюстрации он привел изменение реакции граждан: если раньше люди просто перекрывали дорогу автобусам с представителями военкоматов, то теперь в ход идут ножи и даже огнестрельное оружие.

«Мы движемся в правовой вакуум. Группировкам, состоящим из сотрудников ТЦК, разрешено абсолютно всё: хватать людей, фактически похищать их с улиц, требовать выкуп за освобождение», — с возмущением заявил Друзенко.

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