Затулин: борьба на выборах в Армении будет идти до последнего момента

«Нужно быть готовыми к тому, что Пашинян сохранится у власти — это основная версия развития событий. Если он у власти сохранится, то его курс на евроинтеграцию продолжится — здесь сомнений нет. Его к власти в 2018 году различные западные фонды приводили именно для того, чтобы он этот проект реализовывал. Уже тогда, будучи оппозиционером и представляя очень небольшую политическую силу, он заявлял программу выхода из ОДКБ и ЕАЭС. Поэтому в него тогда вложили деньги — собственно, из-за этого его и раскручивают», — сказал спикер.