Чешский политик отреагировал на резонансное видео с украинским предпринимателем

Чешский портал Idnes ранее сообщил, что видеозапись, на которой водитель BMW во время движения по скоростной магистрали покидает место за рулем и высовывается через люк автомобиля, получила широкое распространение в социальных сетях. По данным издания, публикация вызвала значительный общественный резонанс и большое количество негативных комментариев.