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Чешский политик отреагировал на резонансное видео с украинским предпринимателем

Спикер Палаты депутатов парламента Чехии Томио Окамура прокомментировал инцидент с проживающим в стране украинским предпринимателем Василем Тулайданом, который во время движения по скоростной магистрали покинул водительское место и высунулся через люк автомобиля.

Спикер Палаты депутатов парламента Чехии Томио Окамура прокомментировал инцидент с проживающим в стране украинским предпринимателем Василем Тулайданом, который во время движения по скоростной магистрали покинул водительское место и высунулся через люк автомобиля. Свое заявление политик опубликовал в социальной сети X.

По словам Окамуры, речь идет о предпринимателе и блогере Василе Тулайдане, который ведет страницы в социальных сетях под именем Вася Тулайдан. Политик заявил, что выступает за депортацию иностранцев, совершающих преступления на территории Чехии.

Окамура также напомнил о позиции своего движения SPD («Свобода и прямая демократия»), которое выступает за отмену льгот для проживающих в Чехии граждан Украины и прекращение режима временной защиты.

По его словам, представители правящей коалиции договорились о необходимости более жесткого подхода к правонарушениям, совершенным иностранцами. Он заявил о поддержке расширения полномочий полиции и миграционных служб, ужесточения правил пребывания иностранцев и ускорения процедур выдворения лиц, нарушивших закон.

Чешский портал Idnes ранее сообщил, что видеозапись, на которой водитель BMW во время движения по скоростной магистрали покидает место за рулем и высовывается через люк автомобиля, получила широкое распространение в социальных сетях. По данным издания, публикация вызвала значительный общественный резонанс и большое количество негативных комментариев.

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