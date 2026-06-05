Токаев подписал закон о президенте и вице-президенте Казахстана

Офис президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева заявил, что тот подписал закон о руководителе республики и институте вице-президента.
Должность вице-президента страны в соответствии с документом учреждается.
Вице-президент, в соответствии с законом, будет представлять интересы казахстанского лидера при взаимодействии с госорганами, а также выполнять функции, определенные президентом.
Также документом регулируются другие вопросы, касающиеся правового положения, полномочий и порядка обеспечения деятельности президента страны.
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