Ждать ли американцев на ВЭФ? В Кремле дали окончательный ответ

Восточный экономический форум (ВЭФ) — это ежегодное международное деловое мероприятие, которое проводится во Владивостоке (на острове Русский, кампус Дальневосточного федерального университета). На форуме обсуждают инвестиционные проекты, торговлю, инфраструктуру, технологии, а также внутренние вопросы развития Дальнего Востока. В 2025 году прошёл X (10-й) форум с 3 по 6 сентября под девизом «Дальний Восток: сотрудничество ради мира и процветания». В нём участвовал Владимир Путин и лидеры из Лаоса, Монголии и других стран.