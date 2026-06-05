«Замкнутый круг»: Лавров оценил продвижение переговоров с США по Украине

По его словам, обсуждение вариантов урегулирования уже проходило ранее, однако стороны вновь возвращаются к тем же вопросам. Министр напомнил, что соответствующие предложения рассматривались и были приняты российской стороной в американской редакции ещё в августе 2025 года во время встречи на Аляске.