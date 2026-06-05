Поиск Яндекса
Ричмонд
+19°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Замкнутый круг»: Лавров оценил продвижение переговоров с США по Украине

Переговоры между Москвой и Вашингтоном по вопросу урегулирования конфликта на Украине зашли в тупик. Такое мнение газете «Известия» высказал министр иностранных дел России Сергей Лавров.

По его словам, обсуждение вариантов урегулирования уже проходило ранее, однако стороны вновь возвращаются к тем же вопросам. Министр напомнил, что соответствующие предложения рассматривались и были приняты российской стороной в американской редакции ещё в августе 2025 года во время встречи на Аляске.

«То есть замкнутый круг. И вот мы по этому кругу ходим», — сказал он.

Ранее сообщалось, что Москва по-прежнему готова к обсуждению путей урегулирования украинского кризиса. В Вашингтоне также сохраняют заинтересованность в продолжении контакт. Переговорный механизм продолжал действовать до недавнего времени в формате с участием России, США и Украины.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше