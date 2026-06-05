Строительство первого в Сибири арендного дома началось в Иркутске

«Проект в Иркутске наглядно демонстрирует возможности, которые предоставляет регионам и застройщикам ДОМ.РФ: компания выступает участником долевого строительства, проектное финансирование строительства предоставлено Банком ДОМ.РФ, а к согласованию облика зданий привлекались архитекторы Фонда ДОМ.РФ. Вклад компании в экономику региона составил почти 4 млрд рублей. Сдача дома даст возможность расширить предложение качественного современного жилого фонда, в том числе для специалистов, студентов, молодых семей и тех, кому важно жить и работать в городе без необходимости покупки квартиры. Мы видим, что арендное жилье становится в регионах одним из инструментов повышения качества жизни», — отметил Виталий Мутко.