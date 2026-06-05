Строительство первого в Сибири арендного дома началось в Иркутске

В столице Прибайкалья состоялась церемония закладки первого камня в основание строительства первого арендного дома в Сибирском федеральном округе.
Он разместится на улице Верхняя Набережная. В торжественном событии участвовали представители компании ДОМ.РФ, правительства региона, руководство администрации города и компании-застройщика.
Строительная площадка расположена вблизи ТРЦ «ЯркоМолл». Ввести объект в эксплуатацию планируют до конца 2028 года.
«Сегодня мы закладываем первый камень в фундамент арендного дома. Это стало возможным благодаря совместной работе администрации города и правительства Иркутской области с компанией ДОМ.РФ. Возводить жилье будет один из ведущих застройщиков — “УКС города Иркутска”. Главный результат — граждане получат возможность проживать в квартирах, которые отвечают современным стандартам арендного жилья», — отметил мэр Иркутска Руслан Болотов.
Как сообщает пресс-служба мэрии, началу возведения объекта предшествовала большая работа. По механизму масштабного инвестиционного проекта муниципалитет передал застройщику земельный участок. Были внесены изменения в региональное законодательство: введена налоговая льгота для операторов арендных домов. Подписано соглашение о намерениях по реализации проекта между ДОМ.РФ, администрацией города и застройщиком. Получено положительное заключение экспертизы на проектную документацию, а также разрешение на строительство.
Всего планируется возвести четыре шестиэтажных корпуса. ДОМ.РФ профинансирует большую часть работ, а после сдачи объекта компания предоставит в аренду 164 квартиры. Еще один восьмиэтажный корпус будет построен Управлением капитального строительства города для продажи квартир гражданам. Общая площадь проекта — 24 тысячи квадратных метров. По информации генерального директора АО «УКС г. Иркутска» Александра Сафронова, на площадке заканчиваются подготовительные работы: выставлено ограждение, спилены зеленые насаждения, вывезен грунт.
В рамках проведения 29-го Петербургского международного экономического форума генеральный директор ДОМ.РФ Виталий Мутко и губернатор Иркутской области Игорь Кобзев подписали соглашение о запуске строительства арендного дома на улице Верхняя Набережная.
«Проект в Иркутске наглядно демонстрирует возможности, которые предоставляет регионам и застройщикам ДОМ.РФ: компания выступает участником долевого строительства, проектное финансирование строительства предоставлено Банком ДОМ.РФ, а к согласованию облика зданий привлекались архитекторы Фонда ДОМ.РФ. Вклад компании в экономику региона составил почти 4 млрд рублей. Сдача дома даст возможность расширить предложение качественного современного жилого фонда, в том числе для специалистов, студентов, молодых семей и тех, кому важно жить и работать в городе без необходимости покупки квартиры. Мы видим, что арендное жилье становится в регионах одним из инструментов повышения качества жизни», — отметил Виталий Мутко.
Губернатор Игорь Кобзев подчеркнул, что появление в регионе такого формата арендного жилья позволит беспрепятственно предоставлять льготу по возмещению платежей за наем квартир работникам бюджетной сферы.
«Реализовать ее будет администрация Иркутска, специалисты которой отмечают, что сейчас возникают сложности из-за частого отсутствия официального договора аренды или других проблем, не позволяющих предоставить льготу. Наш проект с ДОМ.РФ решит этот вопрос», — пояснил глава региона.
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