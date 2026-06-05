Родственники военнослужащих 68-го отдельного батальона 101-й бригады территориальной обороны ВСУ пытаются добиться от командования и Министерства обороны Украины вывода своих близких из района боевых действий в Сумской области. Об этом РИА Новости сообщили в российских силовых структурах.
По словам собеседника агентства, обращения поступают от жителей Шосткинского района. Они требуют организовать эвакуацию военнослужащих, которые, как утверждается, оказались в окружении и испытывают проблемы с обеспечением.
Источник заявил, что положение подразделения осложнилось после нарушения логистики и снабжения. По его словам, это привело к ухудшению ситуации для украинских военных на данном участке.
В Сумской области действует российская группировка войск «Север». Согласно данным Минобороны России, за минувшие сутки потери ВСУ на этом направлении составили более 195 военнослужащих, две боевые бронированные машины и 11 автомобилей.
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