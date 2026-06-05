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Bloomberg рассказал о «ренессансе» природного газа в США из-за бума ИИ

Рост числа и мощности дата-центров для ИИ создает беспрецедентный спрос на электроэнергию, возвращая интерес к газу, пишет Bloomberg. Инвестиции в энергетику стали «одним из самых наглядных способов сделать ставку на ИИ».

Источник: РБК

Резкий рост потребности в электроэнергии, вызванный развитием искусственного интеллекта и дата-центров, провоцирует «ренессанс» рынка природного газа в Северной Америке, пишет Bloomberg.

По словам партнера ведущей инвестиционной компании, управляющая альтернативными активамb KKR & Co. Брэндона Фреймана, энергетический сектор перешел от многолетнего стагнации спроса к новому циклу роста, и искусственный интеллект стал одним из наиболее очевидных факторов, способствующих этому.

Во время инвестиционной конференции Sohn Montreal он подчеркнул, что инвестиции в энергетику стали «одним из самых наглядных способов сделать ставку на ИИ» — больше не нужно выбирать между разработчиками моделей или производителями чипов, нужны мощности, способные обеспечить работу вычислительных центров.

Фрейман отметил, что стоимость строительства новых газовых электростанций выросла втрое — с $1000 до $3000 за киловатт. Это делает невозможным спекулятивное строительство и переводит проекты в плоскость долгосрочного планирования.

Руководитель глобального направления инфраструктуры в Blackstone Credit and Insurance Роберт Хорн, заявил, что большинство проектов новых газовых электростанций поддерживаются долгосрочными контрактами с коммунальными предприятиями, промышленными потребителями и технологическими гигантами, такими как Amazon.com Inc., Microsoft Corp., Google (Alphabet Inc.), что обеспечивает «предсказуемый доход до начала строительства».

Bloomberg отмечает, что из-за высокой капиталоемкости фокус смещается с публичных рынков на частные. Крупные инфраструктурные инвесторы будут финансировать проекты, обеспеченные гарантированным спросом.

1 июня Bloomberg писал, что мировой рынок СПГ вскоре может столкнуться с избытком предложения и низкими ценами. Важным фактором станет завершение «третьей волны» расширения производственных мощностей в период с 2026 по 2030 годы.

Агентство также указало, что угроза перекрытия Ормузского пролива временно поддерживала рынок, однако если после июля мирные переговоры между Вашингтоном и Тегераном пройдут успешно, рынок адаптируется, что спровоцирует падение цен на СПГ на длительный срок.

С начала военной операции США и Израиля против Ирана 28 февраля Тегеран заблокировал Ормузский пролив, через который проходит около 20% мировых поставок нефти и до 30% сжиженного природного газа. В ответ на провал переговоров в Исламабаде президент США Дональд Трамп 13 апреля объявил о блокаде иранских портов, чтобы также пресечь экспорт иранской нефти, а в конце мая — о ее снятии на фоне готовящегося мирного соглашения с Тегераном.

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