Bloomberg рассказал о «ренессансе» природного газа в США из-за бума ИИ

С начала военной операции США и Израиля против Ирана 28 февраля Тегеран заблокировал Ормузский пролив, через который проходит около 20% мировых поставок нефти и до 30% сжиженного природного газа. В ответ на провал переговоров в Исламабаде президент США Дональд Трамп 13 апреля объявил о блокаде иранских портов, чтобы также пресечь экспорт иранской нефти, а в конце мая — о ее снятии на фоне готовящегося мирного соглашения с Тегераном.