Скандальные заявления о Калининграде могут стоить должности главе МИД Литвы

Напомним, что поводом для резкой реакции в адрес Кястутиса Будриса стали его заявления о Калининградской области. Руководитель литовского МИД высказал мнение, что Североатлантическому альянсу следует продемонстрировать России способность действовать на территории региона в случае необходимости. НАТО располагает необходимыми средствами для преодоления созданной там обороны.