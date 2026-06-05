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Скандальные заявления о Калининграде могут стоить должности главе МИД Литвы

Министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис рискует в ближайшее время покинуть свой пост. Об этом новостному порталу Lrytas сообщил лидер партии «Союз Отечества» Лауринас Кащюнас.

Источник: Life.ru

Положение министра заметно осложнилось после ряда его резонансных заявлений. Наиболее жёсткую реакцию вызвали высказывания политика, касавшиеся возможной атаки на Калининградскую область, а также его позиции по Белоруссии.

«Думаю, Кястутис Будрис отсчитывает последние дни на посту министра. Судя по тому, что я слышу, решение будет принято на выходных», — сказал он.

Напомним, что поводом для резкой реакции в адрес Кястутиса Будриса стали его заявления о Калининградской области. Руководитель литовского МИД высказал мнение, что Североатлантическому альянсу следует продемонстрировать России способность действовать на территории региона в случае необходимости. НАТО располагает необходимыми средствами для преодоления созданной там обороны.

Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

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