Скандальные заявления о Калининграде могут стоить должности главе МИД Литвы

Положение министра заметно осложнилось после ряда его резонансных заявлений. Наиболее жёсткую реакцию вызвали высказывания политика, касавшиеся возможной атаки на Калининградскую область, а также его позиции по Белоруссии.
«Думаю, Кястутис Будрис отсчитывает последние дни на посту министра. Судя по тому, что я слышу, решение будет принято на выходных», — сказал он.
Напомним, что поводом для резкой реакции в адрес Кястутиса Будриса стали его заявления о Калининградской области. Руководитель литовского МИД высказал мнение, что Североатлантическому альянсу следует продемонстрировать России способность действовать на территории региона в случае необходимости. НАТО располагает необходимыми средствами для преодоления созданной там обороны.
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