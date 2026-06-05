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Путин не планирует отдельно встречаться с крупным бизнесом на ПМЭФ

Отдельная встреча президента Владимира Путина с представителями крупного бизнеса на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) 5 июня не запланирована. Об этом сообщил «РИА Новости» пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Отдельная встреча президента Владимира Путина с представителями крупного бизнеса на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) 5 июня не запланирована. Об этом сообщил «РИА Новости» пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Сегодня Владимир Путин выступит на пленарном заседании ПМЭФ. Мероприятие должно начаться в 15:00 мск и займет как минимум два часа. Помимо программной речи президента России состоятся выступления президента Узбекистана Шавката Мирзиёева, президента Танзании Самии Сулуху Хасан и зампредседателя Китая Хань Чжэна.

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