Путин не планирует отдельно встречаться с крупным бизнесом на ПМЭФ

Сегодня Владимир Путин выступит на пленарном заседании ПМЭФ. Мероприятие должно начаться в 15:00 мск и займет как минимум два часа. Помимо программной речи президента России состоятся выступления президента Узбекистана Шавката Мирзиёева, президента Танзании Самии Сулуху Хасан и зампредседателя Китая Хань Чжэна.