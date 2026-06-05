Илдус Ярулин: Китай продвигает концепцию геостратегической стабильности

Си Цзиньпин совершит государственный визит в КНДР — с таким заявлением выступили китайское агентство «Синьхуа» (18+) и «Центральное инфорамционное агентство Кореи» (18+), называется дата 8−9 июня 2026 года. Визит состоится по приглашению лидера КНДР Ким Чен Ына.
О самой вероятности такого визита начали говорить еще в конце мая. Тот факт, что крупнейшие официальные СМИ двух стран сделали заявления, говорит, что встреча действительно состоится. С чем связан визит главы Поднебесной к соседу? Какой будет повестка этой встречи? Какими будут последствия визита для России и мира в целом? Почему именно сейчас? За комментариями ИА AmurMedia обратилось к политологу, доктору политических наук, профессору Илдусу Ярулину.
Эксперт увязал будущий визит с двумя, уже состоявшими встречами Си Цзиньпина — с президентом России Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом. Далее приводим комментарий Илдуса Файзрахмановича полностью.
— Год назад 8 июня 2025 года между Россией и Китаем, когда Си Цзиньпин приезжал в Россию, были подписаны определенные документы, в которых речь шла о стратегической стабильности. Если мы посмотрим, о чём говорил Си с Трампом во время визита Трампа в Китай, то увидим, что речь шла о стратегической стабильности. То есть Китай предлагает свою концепцию и уже, вероятно, предлагает свой набор действий по реализации стратегической стабильности. Потому что тот мир, который жил по ранее определенным правилам, уже перестал существовать, его уже нет. Нужно вырабатывать новые правила.
В [российско-китайском] документе от 8 мая 2025 года говорилось об угрозе ядерной стабильности, о том, что у многих государств появляется ядерное оружие. Мы знаем, что оно есть в Европе, в Азии, на других континентах. И распространение его по миру продолжается. Есть Иран, у которого вероятно имеется ядерное оружие и который может его использовать.
Китай начал предпринимать усилия для восстановлении стабильности. Неслучайно визит в КНДР назначен после визитов Путина и Трампа в Пекин. Видимо, в ходе этих визитов Китай получил карт-бланш от двух сверхдержав на право выступить инициатором, зачинателем новой устойчивой геополитической модели. Такой, которая бы исключала использование ядерного оружия, чтобы мир не поскользнулся на лимонной корке и не рухнул. А таких лимонных корок очень много. Я уже упомянул Иран, который однозначно стал намного ближе к созданию ядерного оружия, если у него его еще нет. Гораздо ближе, чем это было до нападения США и Израиля на Иран.
Если начнется заваруха, то многие малые страны в общем-то могут использовать ядерное оружие для своей защиты. Тот же Израиль, а там дело дойдет и до хуситов, у которых точно есть ракеты и вполне вероятно, что появление у них ЯО — вопрос времени. И не только Ормузский пролив может стать горячей точкой, но и Баб-эль-Мандебский пролив.
Идет перекраивание политической карты мира, создаются новые союзы, но на фоне неурегулированных отношений между странами — держателями ЯО все это крайне нестабильно. Для того, чтобы не допустить мировой ядерной катастрофы, Китай начинает активную политику. Все страны ощущают напряженность и неустойчивость нынешней геополитической модели. Например, Минобороны Индонезии высказало мысль о затоплении судов в Малакском проливе — чтобы превентивно перекрыть его для защиты от потенциальных угроз. А если он будет непроходим, то как тот же Китай будет получать ближневосточные нефть и газ?
Китай, получив поддержку России и США, берет на себя роль переговорщика, миротворца, творца устойчивой мировой модели существования. И начинает этот путь с ближайшего соседа — КНДР. Который обладает ядерным потенциалом, успешно проводит испытания. Для Ким Чен Ына визит Си Цзиньпина — признание КНДР уважаемым членом в будущем новом мироустройстве. Если у китайского лидера получится достичь договоренностей с руководством Северной Кореи по нераспространению ЯО, это будет серьезный шаг к успеху.
Почему именно Китай становится закоперщиком, а не Россия или США? Думаю, ответ очевиден: Штаты ведут активные военные действия на Ближнем Востоке, у нас действует специальная военная операция. То есть с политической и моральной точки зрения роль творца устойчивого мира логично предоставить Китаю.
Я ужа давно ждал встречи Китая с Северной Кореей на фоне завершения строительства моста через реку Туманган, завершения Туманганского проекта. Он дает дорогу различным вариантам интеграции КНДР, Китая и России, дает возможность через Амур выйти на Северный морской путь. Туманганский мост для Китая очень интересен в разрезе концепции «Один пояс — один путь».
То есть мы видим, как Китай последовательно решает внутренние задачи посредством решения задач внешних. Несомненно, итоги встречи Си Цзиньпина с лидером КНДР окажут свое влияние как на Россию и страны АТР, так и на весь мир в целом.
Справочно.
Международный проект «Туманган». Странами-участницами программы являются — Корейская Народно-Демократическая Республика, Китайская Народная. Республика, Российская Федерация, Республика Монголия и Республика Корея.
Баб-эль-Мандебский пролив — пролив на северо-западе Индийского океана, который соединяет Красное море с Аденским заливом Аравийского моря. Он разделяет Аравийский полуостров и регион Африканского рога. Связывая Европу, Азию и Африку, пролив имеет ключевое значение для мировой торговли, поскольку через него проходят суда, следующие через Суэцкий канал. В 2006—2012 годах судоходство в Аденском заливе к югу от пролива страдало от нападений сомалийских пиратов, а с 2018-го следующие через Баб-эль-Мандебский пролив торговые суда периодически подвергаются нападениям и обстрелам йеменских хуситов.
Ормузский пролив — пролив на северо-западе Индийского океана, который соединяет Персидский и Оманский заливы в Аравийское море. Он разделяет Иран и Оман и в основном относится к территориальным водам этих двух стран. Считается одной из самых важных морских коммуникаций мира, поскольку через него осуществляется танкерная перевозка нефти из стран Персидского залива (Ирак, Саудовская Аравия, Кувейт, Бахрейн, Катар, ОАЭ) на азиатские рынки. Через пролив проходит 15−20% мировой нефти, конденсата и нефтепродуктов и более 30% сжиженного природного газа. По оценке Bloomberg, в 2025 году через пролив ежедневно провозилось порядка 16,7 млн баррелей сырой нефти и конденсата, а каждый день пролив пересекали порядка 135 судов.