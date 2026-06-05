Илдус Ярулин: Китай продвигает концепцию геостратегической стабильности

— Год назад 8 июня 2025 года между Россией и Китаем, когда Си Цзиньпин приезжал в Россию, были подписаны определенные документы, в которых речь шла о стратегической стабильности. Если мы посмотрим, о чём говорил Си с Трампом во время визита Трампа в Китай, то увидим, что речь шла о стратегической стабильности. То есть Китай предлагает свою концепцию и уже, вероятно, предлагает свой набор действий по реализации стратегической стабильности. Потому что тот мир, который жил по ранее определенным правилам, уже перестал существовать, его уже нет. Нужно вырабатывать новые правила.