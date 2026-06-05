Турчин: Беларусь и Кыргызстан связывает прочный фундамент

Как отметил премьер, обе страны связывает прочный фундамент, в который входит общая история, членство в единых интеграционных объединениях, а также взаимодополняющий характер национальных экономик.
Кроме того, сейчас в отношениях Беларуси и Кыргызстана отмечается знаковый этап. Связан он с тем, что политическое доверие между главами двух государств трансформируется в конкретные экономические показатели.
Он также подчеркнул, что белорусская сторона рассматривает Кыргызстан не просто как рынок сбыта, а как перспективную площадку для долгосрочного сотрудничества и создания совместных производств.
«Для этого у нас есть все необходимое: твердая политическая воля, прозрачные правила игры в рамках ЕАЭС и обоюдная готовность укреплять экономические связи на десятилетия вперед», — добавил премьер-министр.
Турчин обратил внимание, что приоритеты двух государств в промышленной сфере четко определены в двух «дорожных картах» на периоды до 2027 и 2030 годов.
Он также отметил, что техника белорусского производства давно пользуется спросом на рынке Кыргызстана, но сегодня нужно перехода от торговли к промкооперации. Более того, для этого созданы необходимые финансовые механизмы.
Турчин призвал партнеров из Кыргызстана к максимальной активизации прямого диалога, чтобы наладить интенсивный обмен опытом, управленческими практиками и современными технологиями.
«Мы настроены на решительную и результативную работу. Наша задача — превратить достигнутые договоренности в конкретные контракты и работающие предприятия», — подытожил белорусский премьер.