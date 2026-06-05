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Трамп заявил о готовности встретиться с аятоллой Ирана при одном условии

Президент США Дональд Трамп допустил возможность встречи с верховным лидером Ирана Моджтабой Хаменеи в случае заключения соглашения.

Источник: РБК

Президент США Дональд Трамп допустил возможность встречи с верховным лидером Ирана Моджтабой Хаменеи в случае заключения соглашения. Республиканец отметил, что не хотел бы подобного контакта, хотя это было бы для него «честью».

«Я не хочу встречаться, но, если бы я встретился, для меня это было бы честью. Я хотел бы посмотреть, сможем ли мы заключить сделку, но, если мы ее заключим, возможно, я бы с ним встретился», — сказал он (цитата по The Hill).

Трамп добавил, что не считает себя «любимым человеком» иранского лидера, однако назвал его «профессионалом» и подчеркнул, что в некоторых кругах у него «хорошая репутация».

Моджтаба Хаменеи занял пост верховного лидера Ирана после гибели своего отца, аятоллы Али Хаменеи, 28 февраля в результате ударов США и Израиля. По данным агентства Fars, при атаке также погибли дочь, невестка и зять бывшего иранского лидера, однако их имена официально не раскрывались. Агентство Mehr сообщало о гибели 14-месячной внучки Хаменеи по имени Захра.

После назначения нового лидера Ирана США объявили вознаграждение в размере $10 млн за информацию о нем и других ключевых иранских чиновниках.

При этом, пишет The Hill, Моджтаба Хаменеи не появлялся на публике с начала войны. Трамп, в свою очередь, несколько раз выражал сомнение в том, что тот жив, а глава Пентагона Пит Хегсет говорил, что тот был «ранен и, вероятно, обезображен».

В апреле о том, что Хаменеи-младший получил ранение при ударах по резиденции в Тегеране, заявил иранский посол на Кипре Алиреза Салариан.

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