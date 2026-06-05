В РТ число обращений в фонд «Защитники Отечества» выросло почти в десять раз

Об этом рассказала руководитель филиала фонда по РТ Гузель Удачина в ходе прямого эфира, организованного в сообществе Правительства региона в социальной сети «ВКонтакте».
При этом число находящихся на персональном адресном сопровождении увеличилось практически в восемь раз. Все ветераны специальной военной операции, возвращаясь домой, получают поддержку фонда, заверила спикер.
Удачина добавила, что фонд теперь работает не только с ветеранами специальной военной операции, но и с двумя новыми категориями граждан. Речь идет о ветеранах силовых структур, имеющих инвалидность, и бывших солдатах-срочниках, которые служили в зоне контртеррористической операции.
Важным направлением работы фонда, по словам руководителя филиала, стало оказание помощи членам семей без вести пропавших бойцов. Им требуется поддержка в розыске близких, оформлении документов и получении мер социальной помощи, включая психологическую поддержку и сопровождение в судебных процессах.
Фонд также теперь наделен более чем десятью дополнительными полномочиями. Это, в частности, содействие в получении ветеранских удостоверений для участников добровольческого формирования «Шторм z» и помощь в прохождении военно-врачебной комиссии. Помимо прочего, ведется работа по обеспечению ветеранов адаптивной одеждой и автомобилями.
Упомянула Удачина и необходимость расширения команды и улучшения инфраструктуры фонда. Запланировано создание отделов, работающих по принципу одного окна, где ветераны смогут получить комплексную поддержку. На данный момент филиал по РТ является третьим по численности сотрудников среди всех региональных отделений.