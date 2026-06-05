В РТ число обращений в фонд «Защитники Отечества» выросло почти в десять раз

Удачина добавила, что фонд теперь работает не только с ветеранами специальной военной операции, но и с двумя новыми категориями граждан. Речь идет о ветеранах силовых структур, имеющих инвалидность, и бывших солдатах-срочниках, которые служили в зоне контртеррористической операции.