За ночь в регионах России силы ПВО сбили 123 украинских беспилотника

Вместе с тем в ночь на 5 июня полеты приостанавливали более десяти российских аэропортов. На момент подготовки публикации ограничения также действуют в авиагаванях Нижнинего Новгорода (Чкалов), Калуги (Грабцево), Ярославля и подмосковного Жуковского. Московские аэропорты Домодедово и Внуково перешли на режим отправки и приема рейсов по согласованию с соответствующими органами.