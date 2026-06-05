За ночь в регионах России силы ПВО сбили 123 украинских беспилотника

В течение прошедшей ночи подразделения ПВО уничтожили в регионах России 123 украинских беспилотника самолетного типа, сообщает пресс-служба Минобороны.
Дроны были сбиты в период с 20:00 мск 4 июня до 7:00 мск 5 июня.
Их перехватили в небе над Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Нижегородской, Орловской и Тульской областями, а также над Московским регионом, Крымом и акваториями Азовского и Черного морей.
В Воронежской области беспилотной атаке подверглись три района, сообщил губернатор Александр Гусев. В регионе были сбиты три аппарата, пострадавших нет. Однако при отражении налета повреждения получили остекление и техническое помещение промышленного предприятия. «Участок производства на нем приостановлен до завершения обследования территории», — добавил Гусев.
В Тульской области, по данным губернатора Дмитрия Миляева, уничтожены 14 беспилотников. Пострадавших нет, предварительно повреждений также не зафиксировано. На подлете к Москве, согласно сообщениям мэра Сергея Собянина, перехвачены три дрона.
Вместе с тем в ночь на 5 июня полеты приостанавливали более десяти российских аэропортов. На момент подготовки публикации ограничения также действуют в авиагаванях Нижнинего Новгорода (Чкалов), Калуги (Грабцево), Ярославля и подмосковного Жуковского. Московские аэропорты Домодедово и Внуково перешли на режим отправки и приема рейсов по согласованию с соответствующими органами.
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