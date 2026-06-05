Украинские мужчины призывного возраста рискуют остаться без защиты в Европе

Украинские власти обратились к Европейскому союзу (ЕС) с просьбой исключить мужчин мобилизационного возраста из-под действия директивы о временной защите. Об этом по итогам заседания Совета ЕС по вопросам юстиции и внутренних дел в Люксембурге заявил еврокомиссар по внутренним делам и миграции Магнус Бруннер, пишет украинское издание «Страна».