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Иран может начать разработку ракет, способных достичь США

Группа иранских парламентариев обратилась к верховному лидеру страны Моджтабе Хаменеи с просьбой разрешить создание межконтинентальных баллистических ракет (МБР).

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

Под документом поставили подписи 85 законодателей. Они выразили недоверие к позиции, которую Вашингтон демонстрирует на переговорах с Тегераном по мирному урегулированию конфликта, пишет «Интерфакс» со ссылкой на иранскую газету Asriran.

Как отмечает The Jerusalem Post, эксперты американского Института изучения войны (ISW) увидели в недавнем письме иранских политиков прямой сигнал. По их мнению, послание содержит требование форсировать разработку ракет, которые смогут достичь территории Соединенных Штатов.

Бывший советник по национальной безопасности Израиля Яаков Амидрор пояснил изданию: любые выгодные экономические уступки, которые Тегеран сможет выторговать на переговорах с Вашингтоном, рискуют превратиться в финансовую базу для таких военных проектов.

Письмо, о котором идет речь, подписали несколько иранских сторонников жесткой линии. Как уточняет израильская газета, среди них оказался бывший министр иностранных дел Ирана Манучехр Моттаки, известный своей принципиальной позицией против переговоров со Штатами.

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