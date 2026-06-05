Курский губернатор сообщил о гибели 507 мирных жителей при вторжении ВСУ

В конце мая Хинштейн заявил, что в реестре пропавших жителей Курской области ранее числились 2173 человека. Местонахождение 1841 из них удалось установить, в том числе 446 погибших. В настоящее время в базе розыска остаются 332 человека, уточнил губернатор. По его данным, на Украине находятся 15 жителей Курской области, которых еще предстоит вернуть домой.