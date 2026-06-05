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Курский губернатор сообщил о гибели 507 мирных жителей при вторжении ВСУ

В Курской области в результате вторжения Вооруженных сил Украины погибли 507 мирных жителей, сообщил ТАСС на полях Петербургского международного экономического форума глава региона Александр Хинштейн.

Источник: РБК

В Курской области в результате вторжения Вооруженных сил Украины погибли 507 мирных жителей, сообщил ТАСС на полях Петербургского международного экономического форума глава региона Александр Хинштейн.

По его словам, 446 погибших находились в реестре жителей, утративших связь с родственниками, который ведется с начала прошлого года.

«По последним данным, от действий врага в Курской области погибли 507 мирных жителей, из них 446 человек находились в реестре», — сказал Хинштейн.

Жители Курской области оказались на территории Украины в результате вторжения ВСУ в приграничные районы в августе 2024 года. Гражданские лица были перемещены украинскими военными, часть людей долгое время находились в пунктах временного размещения или в украинских домах.

О полном освобождении региона Генштаб России отчитался в апреле 2025 года.

В конце мая Хинштейн заявил, что в реестре пропавших жителей Курской области ранее числились 2173 человека. Местонахождение 1841 из них удалось установить, в том числе 446 погибших. В настоящее время в базе розыска остаются 332 человека, уточнил губернатор. По его данным, на Украине находятся 15 жителей Курской области, которых еще предстоит вернуть домой.

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