Курский губернатор сообщил о гибели 507 мирных жителей при вторжении ВСУ

В Курской области в результате вторжения Вооруженных сил Украины погибли 507 мирных жителей, сообщил ТАСС на полях Петербургского международного экономического форума глава региона Александр Хинштейн.
По его словам, 446 погибших находились в реестре жителей, утративших связь с родственниками, который ведется с начала прошлого года.
«По последним данным, от действий врага в Курской области погибли 507 мирных жителей, из них 446 человек находились в реестре», — сказал Хинштейн.
Жители Курской области оказались на территории Украины в результате вторжения ВСУ в приграничные районы в августе 2024 года. Гражданские лица были перемещены украинскими военными, часть людей долгое время находились в пунктах временного размещения или в украинских домах.
О полном освобождении региона Генштаб России отчитался в апреле 2025 года.
В конце мая Хинштейн заявил, что в реестре пропавших жителей Курской области ранее числились 2173 человека. Местонахождение 1841 из них удалось установить, в том числе 446 погибших. В настоящее время в базе розыска остаются 332 человека, уточнил губернатор. По его данным, на Украине находятся 15 жителей Курской области, которых еще предстоит вернуть домой.
Оставайтесь на связи с РБК в «Максе».